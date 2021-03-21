محمد رمضان عن ظهوره عارياٌ: "الدكتور مانعني ألبس"

كشف الفنان محمد رمضان، تطورات حالته الصحية، بعد تعرضه للإصابة بحروق شديدة في ظهره، أثناء تصوير أحد الإعلانات.



ونشر محمد رمضان، مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وقال في الفيديو: “الدكتور مانعني ألبس.. ادعولى بالشفاء".



وسبق ونشر محمد رمضان مقطع فيديو له أثناء مداواة جروحه، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلق قائلًا: “الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل، إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهارده، ولكن الحمد لله الأهم أن الشغل يوصلكم حقيقي كله في حبكم يهون”.



وتدور أحداث المسلسل في أجواء صعيدية، ويضم من الفنانين بجانب محمد رمضان كلًّا من: باسم سمرة، صبري فواز، فريدة سيف النصر، أحمد طلعت، محمد عز، تارا عماد، جوري بكر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة "سينرجي".



