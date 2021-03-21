Advertisements

إيهاب جلال يكشف عن طموحه مع الإسماعيلي

الأحد 21/مارس/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
كشف إيهاب جلال المدير الفنى الجديد للنادي الإسماعيلي عن طموحه مع الفريق خلال الفترة القادمة بعد إسناد المهمة له عقب قبول أعتذار المدرب البوسني دراجان يوڤيتش .

و أكد جلال في تصريحات خاصة لـ “ الفجر الرياضي ” أنه يهدف إعادة السيطرة على الفريق و الخروج من الأزمة التي يمر بها الفريق حاليًا على مستوي تذبذب النتائج التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي . 

و عن توقيعه للإسماعيلي لمدة ستة أشهر فقط أكد جلال أنه من المستحيل أن يطلب منه النادي البقاء، و التواجد في اي وقت و اي زمان و يرد بالرفض، مشيرًا إلى أنه سيتم تجديد التعاقد بشكل تلقائي عقب نهاية الموسم حال الاتفاق مع مجلس الإدارة .

و وقع جلال على عقود تدريب النادي الإسماعيلي رفقة جهازه المعاون و المكون من حمد ابراهيم مدرب عام، احمد حسام مدرب، مصطفى كمال مدرب حراس مرمى، إلى جانب علي طه محلل أداء الفريق .

أخبار تهمك

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. برشلونة يوقع عقد مبدئي مع نجم ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي يوافق على أولى طلبات إيهاب جلال

منذ ثلث ساعة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 6 ساعات

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ ساعة و 25 دقيقة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

خسارة تاريخية.. أهداف هزيمة يوفنتوس أمام بينيفنتو فى الدوري الإيطالي

منذ أقل من ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

04:16 م

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

02:10 م

عاجل.. الإسماعيلي يوافق على أولى طلبات إيهاب جلال

06:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها