إيهاب جلال يكشف عن طموحه مع الإسماعيلي

كشف إيهاب جلال المدير الفنى الجديد للنادي الإسماعيلي عن طموحه مع الفريق خلال الفترة القادمة بعد إسناد المهمة له عقب قبول أعتذار المدرب البوسني دراجان يوڤيتش .





و أكد جلال في تصريحات خاصة لـ “ الفجر الرياضي ” أنه يهدف إعادة السيطرة على الفريق و الخروج من الأزمة التي يمر بها الفريق حاليًا على مستوي تذبذب النتائج التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي .





و عن توقيعه للإسماعيلي لمدة ستة أشهر فقط أكد جلال أنه من المستحيل أن يطلب منه النادي البقاء، و التواجد في اي وقت و اي زمان و يرد بالرفض، مشيرًا إلى أنه سيتم تجديد التعاقد بشكل تلقائي عقب نهاية الموسم حال الاتفاق مع مجلس الإدارة .





و وقع جلال على عقود تدريب النادي الإسماعيلي رفقة جهازه المعاون و المكون من حمد ابراهيم مدرب عام، احمد حسام مدرب، مصطفى كمال مدرب حراس مرمى، إلى جانب علي طه محلل أداء الفريق .