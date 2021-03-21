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السديس يطلق الدورة العلمية الفكرية الأولى لترسيخ مفاهيم الوسطية ومواجهة الانحرافات الفكرية

الأحد 21/مارس/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
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 دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتورعبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، الدورة العلمية الفكرية الأولى المقامة تحت عنوان: “بيان الأهمية والتطبيقات ومجال للأمن الفكري والوسطية والاعتدال” عن بعد.

وقال معاليه : “إنَّ ديننا الحنيف أولى عناية فائقة بالفكر والمحافظة عليه ،ودعا إلى التَّفكر الذي يقود إلى ما ينفع الإنسان من معرفة الله وخشيته والانقياد له سبحانه وتعالى، مستشهداً ببعض النصوص الدينية والقرآنية التي ورد بها الحث على الاعتدال والوسطية.

وأوضح أن أهمية الأمن الفكري يحقق للأمة التَّلاحم والوحدة في الفكر والمنهج، كما أن الفكر في هذه الأمة يستمد جذوره من عقيدة الأمة ومسلَّماتها وثوابتها، وهو الذي يحدد هويتها وشخصيتها وذاتيتها، مؤكداً على أن الأمن الفكري هو المدخل الحقيقي للإبداع والتَّطور والنُّمو لحضارة المجتمع وثقافته، كما سلط معاليه الضوء خلال حديثه على مجالات وتطبيقات الأمن الفكري التي من شأنها أن تؤثر في هذا الأمر تأثيراً جذرياً؛ لافتا إلى أن رئاسة الحرمين اهتمت بهذا الجانب، نظراً لأهميتها في محاربة الأفكار الضَّالة.

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