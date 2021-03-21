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يوفنتوس يتلقى خسارة تاريخية أمام بينيفينتو في الدوري الإيطالي

الأحد 21/مارس/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
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خسر نادي يوفنتوس  في عقر داره أمام بينيفينتو بنتيجة 0-1 اليوم الأحد في إطار منافسات الأسبوع الـ28 من الدوري الإيطالي.


وعلى أرضية ملعب أليانز، حرمت تقنية الـ(فار) يوفنتوس من ركلة جزاء (ق36)، وفي الشوط الثاني وتحديدا في (ق69) فجر بينيفينتو مفاجأة من العيار الثقيل حين خطف هدف التقدم والفوز عبر أدولفو جايش.


بهذه الخسارة يتجمد رصيد "اليوفي" عند 55 نقطة في المركز الرابع، ويتسع الفارق بينه وبين إنتر ميلان المتصدر إلى 10 نقاط، فيما حصل بينيفينتو على ثلاث نقاط في أمس الحاجة إليها ترفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ16 على حافة دوامة الهبوط.


بينما يدين لاتسيو بالفضل في انتصاره خارج الديار إلى الهدف الذي سجله له لاعبه آدم ماروسيتش (ق37) والذي منحه الفوز على أودينيزي في جنوى.


ورفع فريق العاصمة رصيده إلى 49 نقطة يرتقي بها للمركز السابع، في المقابل تجمد رصيد أودينيزي عند 33 نقطة في المركز الـ12 من جدول الكالتشو.


كما اكتفى سامبدوريا بهدف أنطونيو كاندريفا (ق25) ليحسم مباراته مع تورينو ويحصل على النقاط الثلاث بحيث بات لديه 35 نقطة يقفز بها للمركز الـ10، أما تورينو فيظل في المركز الـ17 ولديه 23 نقطة.

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