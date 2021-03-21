الموجات فوق الصوتية.. تعرف على أحدث طرق القضاء على كورونا

جهود مضنية، وسباقات محمومة، يخوضها الأطباء والباحثون فى مختلف دول العالم، من أجل تعزيز قدرة القطاع الصحى العالمى فى مواجهة جائحة كورونا، التى ظهرت فى مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من عام 2020 الماضى، ثم سرعان ما تفشت فى مختلف دول العالم، مخلفة ما يربو على 122 مليون حالة إصابة، وأكثر من مليونين ونصف المليون حالة وفاة.



فمنذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وانتشاره فى العالم، انصبت مهمة العلماء والأطباء والباحثون على إجراء الدراسات اللازمة من أجل إنتاج وتطوير لقاح فعال ضد الفيروس، وتمخضت عن تلك الدراسات والأبحاث التى أجراها العلماء لقاحات عدة، يجرى استخدامها فى تطعيم الأطقم الطبية والمواطنين فى عدد من الدول، بعدما أقرتها منظمة الصحة العالمية، لرفع المناعة المجتمعية ضد الفيروس، وحتى تسهل عملية السيطرة عليه.



وعلى الرغم من ذلك، لم تتوقف الدراسات والأبحاث، ولم يتوقف العلماء عن العمل فى المجالات المختلفة المتعلقة بمكافحة كورونا، حتى تم اكتشاف طرق عدة للقضاء على كورونا.



الموجات فوق الصوتية



وكان من بين الوسائل التى توصل إليها العلماء والباحثون والتى تساهم فى القضاء على فيروس كورونا، الموجات فوق الصوتية.



وبحسب وسائل إعلام، خلصت دراسة جديدة أجراها قسم الهندسة الميكانيكية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى أنه يمكن القضاء على فيروسات كورونا من خلال الموجات فوق الصوتية، إذ أظهرت الدراسة أن فيروسات كورونا قد تكون عرضة للموجات فوق الصوتية، ضمن الترددات المستخدمة فى التصوير التشخيصى الطبى.



ومن خلال محاكاة على الكمبيوتر ضمن مجموعة من الفيروسات منها فيروس كورونا، تمكن العملاء من إظهار أن الموجات فوق الصوتية بإمكانها إتلاف الغلاف الخارجى للفيروس ونتوءاته، كما تبين أنه يمكن لهذه الموجات التى تستخدم على تردد بين 25 و100 ميجاهيرتز أن تقضى على الفيروس بأقل من مللى ثانية مع انشطار خلية الفيروس وانهيار نتوءاته.



وتستند النتائج الأولية إلى بيانات محدودة تتعلق بالخصائص الفيزيائية للفيروس، ومع ذلك يقول الباحثون إن النتائج التى توصلوا إليها هى أول تلميح إلى علاج محتمل يعتمد على الموجات فوق الصوتية لفيروسات كورونا، بما فى ذلك فيروس SARS-CoV-2 الجديد، لكن تبقى تساؤلات بشأن كيفية منح العلاج بهذه الموجات وكيف ستكون فعاليتها بتدمير الفيروس نظرا لمدى تعقيد بنية جسم الإنسان.



إحصائيات كورونا عالميا



فى المجموع، وعلى مستوى دول العالم، بلغ إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، 122 مليونا، و733 ألفا، و136 حالة، بينما بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، مليونين، و708 آلاف، و531 حالة وفاة.



وبلغ إجمالي عدد الجرعات التى تم التطعيم بها فى مختلف الدول 436 مليونا، و370 ألفا، و147 لقاحا، بينما بلغ إجمالى عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاحات كورونا بالكامل 99 مليونا، و942 ألفا، و889 شخصا.