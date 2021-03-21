Advertisements

الموجات فوق الصوتية.. تعرف على أحدث طرق القضاء على كورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
جهود مضنية، وسباقات محمومة، يخوضها الأطباء والباحثون فى مختلف دول العالم، من أجل تعزيز قدرة القطاع الصحى العالمى فى مواجهة جائحة كورونا، التى ظهرت فى مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من عام 2020 الماضى، ثم سرعان ما تفشت فى مختلف دول العالم، مخلفة ما يربو على 122 مليون حالة إصابة، وأكثر من مليونين ونصف المليون حالة وفاة.

فمنذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وانتشاره فى العالم، انصبت مهمة العلماء والأطباء والباحثون على إجراء الدراسات اللازمة من أجل إنتاج وتطوير لقاح فعال ضد الفيروس، وتمخضت عن تلك الدراسات والأبحاث التى أجراها العلماء لقاحات عدة، يجرى استخدامها فى تطعيم الأطقم الطبية والمواطنين فى عدد من الدول، بعدما أقرتها منظمة الصحة العالمية، لرفع المناعة المجتمعية ضد الفيروس، وحتى تسهل عملية السيطرة عليه.

وعلى الرغم من ذلك، لم تتوقف الدراسات والأبحاث، ولم يتوقف العلماء عن العمل فى المجالات المختلفة المتعلقة بمكافحة كورونا، حتى تم اكتشاف طرق عدة للقضاء على كورونا.

الموجات فوق الصوتية

وكان من بين الوسائل التى توصل إليها العلماء والباحثون والتى تساهم فى القضاء على فيروس كورونا، الموجات فوق الصوتية.

وبحسب وسائل إعلام، خلصت دراسة جديدة أجراها قسم الهندسة الميكانيكية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى أنه يمكن القضاء على فيروسات كورونا من خلال الموجات فوق الصوتية، إذ أظهرت الدراسة أن فيروسات كورونا قد تكون عرضة للموجات فوق الصوتية، ضمن الترددات المستخدمة فى التصوير التشخيصى الطبى.

ومن خلال محاكاة على الكمبيوتر ضمن مجموعة من الفيروسات منها فيروس كورونا، تمكن العملاء من إظهار أن الموجات فوق الصوتية بإمكانها إتلاف الغلاف الخارجى للفيروس ونتوءاته، كما تبين أنه يمكن لهذه الموجات التى تستخدم على تردد بين 25 و100 ميجاهيرتز أن تقضى على الفيروس بأقل من مللى ثانية مع انشطار خلية الفيروس وانهيار نتوءاته.

وتستند النتائج الأولية إلى بيانات محدودة تتعلق بالخصائص الفيزيائية للفيروس، ومع ذلك يقول الباحثون إن النتائج التى توصلوا إليها هى أول تلميح إلى علاج محتمل يعتمد على الموجات فوق الصوتية لفيروسات كورونا، بما فى ذلك فيروس SARS-CoV-2 الجديد، لكن تبقى تساؤلات بشأن كيفية منح العلاج بهذه الموجات وكيف ستكون فعاليتها بتدمير الفيروس نظرا لمدى تعقيد بنية جسم الإنسان.

إحصائيات كورونا عالميا

فى المجموع، وعلى مستوى دول العالم، بلغ إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، 122 مليونا، و733 ألفا، و136 حالة، بينما بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، مليونين، و708 آلاف، و531 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي عدد الجرعات التى تم التطعيم بها فى مختلف الدول 436 مليونا، و370 ألفا، و147 لقاحا، بينما بلغ إجمالى عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاحات كورونا بالكامل 99 مليونا، و942 ألفا، و889 شخصا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاحانت كورونا فيروس كورونا جائحة كورونا الموجات فوق الصوتية أحدث طرق القضاء على كورونا

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

منذ حوالي 5 ساعات

خسارة تاريخية.. أهداف هزيمة يوفنتوس أمام بينيفنتو فى الدوري الإيطالي

منذ أقل من ساعة

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. برشلونة يوقع عقد مبدئي مع نجم ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ ساعة و 26 دقيقة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي يوافق على أولى طلبات إيهاب جلال

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أمريكا تعلن نتائج أول تجارب لقاح ضد كورونا

الأطباء الأمريكيون يعلنون نتائج أول تجارب لقاح مضاد لفيروس كورونا

لقاح كورونا.. 3 دول تقترب من إنتاج دواء لمواجهة الفيروس

10 دول أوروبية أعلنت بدء الموجة الثانية من كورونا.. اعرفها

8 دول كسرت حاجز المليون إصابة.. الموجة الثانية من كورونا تجتاح العالم

3 أعراض جديدة وغير متوقعة للإصابة بكورونا.. اعرفها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

04:16 م

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

02:10 م

عاجل.. الإسماعيلي يوافق على أولى طلبات إيهاب جلال

06:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها