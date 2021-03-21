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الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء على بائعة متجولة بالغردقة

الأحد 21/مارس/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخصين بالإعتداء بالضرب على إحدى الفتيات بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر وعقب تقنين الإجراءات من تحديد وضبط الشخصين اللذين قاما بالتعدى على الفتاه (لأحدهما معلومات جنائية) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.. وأقرا بقيامهما بالتعدى على المذكوره بسبب حدوث مشادة بينهم عند شرائهما لبعض المنتجات التى تقوم ببيعها.

كما أمكن تحديد الفتاه المعتدى عليها "بائعه متجوله" جارى إستدعائها وسؤالها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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