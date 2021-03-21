ماذا قدمت أحياء العاصمة للأمهات المثاليات في عيدهن؟

يحتفل العالم العربي ومصر، اليوم، 21 مارس، من كل عام بعيد الأم، نظرًا لما قدموه من تضحيات وتكريس حياتهن لخدمة ابنائهن، فضلًا عن دورها في المجتمع خاصة في مجال العمل.



المرأة العاملة لها دول كبير في المجتمع وخاصة على مستوى المحليات، ولم تخلوا أي منشأة حكومية من وجود "سيدة" بمكاتبها وتاركة خلفها فلذات أكبادها، ولهذا الدور العظيم التي تقوم به المرأة المصرية، لم ينسوا قيادات محافظة القاهرة وأحيائها دورهن.



وأقامت العديد من أحياء محافظة القاهرة وهيئاتها، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات عن دورهن في المجتمع.



- الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة



استقبلت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة برئاسة اللواء إيهاب الشرشابي، العاملين من الأمهات بالهيئة، بالورود والأزهار بالإضافة إلى تكريمهم لدورهم البارز في الهيئة.



وفي لفته طيبه كرم الشرشابي أرمله المرحوم اللواء عادل ابو الحديد رئيس الهيئة الأسبق، وذلك وفاءا لما قدمه للهيئه، وأنه دائما في وجدان وذاكره أبنائه من العاملين حتى بعد رحيله.



- حي الساحل



بحضور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية المهندس حسام الدين فوزي وأعضاء مجلس النواب ورئيس الحي، قاموا بتكريم أمهات الشهداء بالحي، والأمهات المثاليات العاملات بجميع الإدارات.



- حي المطرية



قام اللواء حسام لبيب محمد رئيس حي، بتقديم شهادات تقدير ودروع لبعض العاملين بالحي، تقديرا لجهودهم في جميع الإدارات وخاصة التعليم



- حي غرب مدينة نصر



أما في حي غرب مدينة نصر، كرمت ميرفت مطر رئيسة الحي، جميع الأمهات المتواجدين بالحي، وتقديم هدايا عينية لهم.

