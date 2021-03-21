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مركز رصد للمشكلات المجتمعية: حضور السيسي احتفالية المرأة المثالية لتحفيز دعمها (فيديو)

الأحد 21/مارس/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت سناء حجازي، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية تكريم المرأة المثالية 2021 هو تحفيز كبير وتأكيد على دور المرأة الواضح وأنها رمز للعطاء والتضحية.

وأضافت "سناء" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد: "أن المشهد حافل ليس اليوم فقط ونرى باستمرار تحفيز القيادة للمرأة وهذا الجهد الواضح يدعم المرأة لمزيد من العطاء والتقدير".

وتابعت "نقول للرئيس هذا التحفيز يثمر في قطاعات التنمية ومحور المرأة التي تعلمت وأصبحت سيدة مسئولية في المواقع الإدارية سواء لذاتها أو للمجتمع الذي تعمل فيه".

واستطردت "المرأة والأم هي رمز للعطاء والسيدة انتصار السيسي تحدثت عن تضحية الأم، وعطاءها بلا حدود والذي لا ينضب".

وكان أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته باحتفالية تكريم المرأة المصرية، موجها تحية فخر وتقدير للمرأة المصرية، مشيرا إلى أنها ضمير الأمة المصرية وحارسها، حيث كانت ومازالت الدرع الواقي أمام كل من يحاول النيل من عزيمة الوطن.

وطلب "السيسي"، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 بمركز المنارة، اليوم الأحد، من الحضور بالاحتفالية بالوقوف تحية وتقدير للمرأة المصرية وما تقوم به من جهود، وتضحيات لوطننا مصر.

وتتخذ الدولة عدد من الإجراءات لتمكين المراة من خلال حصولها على الوظائف المساوية للرجل، وتيسير عمل المرأة في المؤسسات التي تعمل بها، حيث أن نجاح المرأة بصفة عامة يعود بشكل إيجابي على الأسرة ومستواها الثقافي والاجتماعي.

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