المعارضة التونسية تطالب بتحرير البلاد من تنظيم الإخوان (فيديو)

مسيرة حاشدة وغير مسبوقة شهدتها صفاقس جنوب تونس تطالب بتحرير البلاد من "استعمار الإخوان".

قادت المسيرة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، ردا على منعها من دخول مكتب البرلمان وحضور جلسته العامة، من قبل راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب وزعيم تنظيم الإخوان، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

أعلنت موسي عن انطلاق ملحمة تحرير تونس من تنظيم الإخوان الإرهابي، والدفاع عن مدنية الدولة، مطالبة بفتح تحقيق في تجاوزات أعضاء حركة النهضة بالبرلمان التونسي.

منع رئيسة الحزب الدستوري من دخول مكتب البرلمان أثار توترا واحتقانا داخل البرلمان، موظفو البرلمان الذين أغلقوا الباب في وجه موسي قالوا إن قرار منعها جاء بتعليمات كتابية من الغنوشي، الأمر الذي اعتبرته موسي عملية ممنهجة لإقصاء حزبها، وإخراس صوت المعارضة، متهمة الغنوشي بتسييس البرلمان لصالحه، فهل تنجح المعارضة في تحرير تونس من تنظيم الإخوان؟.