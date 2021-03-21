الخارجية تحتفي بالعلماء المصريين الفائزين بجائزة "كواني نكروما 2020" للتميز العلمي

كرمت وزارة الخارجية اليوم، العلماء المصريين الثلاثة الحاصلين على جائزة "كوامي نكروما" للتميز العلمي عن عام ٢٠٢٠ وهم الدكتور "صلاح عبية" أستاذ الضوئيات والمواد الذكية بجامعة زويل، والدكتورة "فكيهة الطيب هيكل" أستاذ الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم جامعة القاهرة، والدكتورة "إلهام علي" أستاذ البيئة وعلوم المحيطات بجامعة السويس.



جاء ذلك خلال إستقبال السفيرة سها جندي مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الافريقية للعلماء الثلاثة، حيث قامت بتسليمهم شهادات تقدير رمزية ونقلت إليهم تحيات السيد وزير الخارجية وتهانيه لهم لحصولهم على هذه الجائزة السنوية الهامة كإنجاز آخر يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي ٢٠٢٠٢٠١٩، وذلك في تجسيد جديد للدور الريادي المصري الفاعل داخل منظومة الاتحاد الأفريقي في دعم رسالة العلم والبحث العلمي بما يخدم مصالح القارة الأفريقية ويلبي آمالها وطموحاتها التنموية.



من جانبهم، قدم العلماء الثلاثة الشكر لوزارة الخارجية على هذه اللفتة الكريمة بتكريم العلماء المتميزين وبصفة خاصة داخل القارة الافريقية، بالرغم من الظروف والتحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا والتي حالت دون تنظيم الاحتفال السنوي الذى يُقام في مقر الاتحاد الافريقى بأديس أبابا، وهو الاحتفال الذى إستعاضت عنه مفوضية الاتحاد الإفريقى بتنظيم إحتفالية إفتراضية شارك فيها كل من مفوضة الاتحاد الأفريقي للموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا والسفير المصري في أديس أبابا يوم ١٦ مارس الجاري.