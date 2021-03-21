Advertisements

الخارجية تحتفي بالعلماء المصريين الفائزين بجائزة "كواني نكروما 2020" للتميز العلمي

الأحد 21/مارس/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
كرمت وزارة الخارجية اليوم، العلماء المصريين الثلاثة الحاصلين على جائزة "كوامي نكروما" للتميز العلمي عن عام ٢٠٢٠ وهم الدكتور "صلاح عبية" أستاذ الضوئيات والمواد الذكية بجامعة زويل، والدكتورة "فكيهة الطيب هيكل" أستاذ الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم جامعة القاهرة، والدكتورة "إلهام علي" أستاذ البيئة وعلوم المحيطات بجامعة السويس.

جاء ذلك خلال إستقبال السفيرة سها جندي مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الافريقية للعلماء الثلاثة، حيث قامت بتسليمهم شهادات تقدير رمزية ونقلت إليهم تحيات السيد وزير الخارجية وتهانيه لهم لحصولهم على هذه الجائزة السنوية الهامة كإنجاز آخر يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي ٢٠٢٠٢٠١٩، وذلك في تجسيد جديد للدور الريادي المصري الفاعل داخل منظومة الاتحاد الأفريقي في دعم رسالة العلم والبحث العلمي بما يخدم مصالح القارة الأفريقية ويلبي آمالها وطموحاتها التنموية.

من جانبهم، قدم العلماء الثلاثة الشكر لوزارة الخارجية على هذه اللفتة الكريمة بتكريم العلماء المتميزين وبصفة خاصة داخل القارة الافريقية، بالرغم من الظروف والتحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا والتي حالت دون تنظيم الاحتفال السنوي الذى يُقام في مقر الاتحاد الافريقى بأديس أبابا، وهو الاحتفال الذى إستعاضت عنه مفوضية الاتحاد الإفريقى بتنظيم إحتفالية إفتراضية شارك فيها كل من مفوضة الاتحاد الأفريقي للموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا والسفير المصري في أديس أبابا يوم ١٦ مارس الجاري.
الخارجية تحتفي بالعلماء المصريين الفائزين بجائزة "كواني نكروما 2020" للتميز العلمي
الخارجية تحتفي بالعلماء المصريين الفائزين بجائزة "كواني نكروما 2020" للتميز العلمي
الخارجية تحتفي بالعلماء المصريين الفائزين بجائزة "كواني نكروما 2020" للتميز العلمي
الخارجية تحتفي بالعلماء المصريين الفائزين بجائزة "كواني نكروما 2020" للتميز العلمي

أخبار تهمك

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. برشلونة يوقع عقد مبدئي مع نجم ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي يوافق على أولى طلبات إيهاب جلال

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ 40 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ ساعتين و 14 دقيقة

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

04:16 م

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الزمالك

07:29 م

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

02:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها