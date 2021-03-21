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منتخب مصر يبدأ معسكره لمواجهتي كينيا وجزر القمر فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

الأحد 21/مارس/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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بدأ منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول معسكره اليوم الأحد 21 مارس استعدادًا لمواجهة كل من كينيا وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أيام 25 و29 مارس الجاري.

وكان حسام البدري قد تحدث منذ أيام عبر وسائل الإعلام المختلفة قبل إنطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول، قائلًا:" إختيارات قائمة المنتخب،  نتاج متابعة للفترة الماضية، وكنا نتابع الدوري بشكل دقيق والمحترفين والباب مفتوح لكل اللاعبين كل مرحلة وليها هدفها وهدفنا هذه المرحلة، التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وجهة نظرنا إننا نكون عادلين وليس أمامنا سوي مصلحة الفريق".

وأضاف:"لابد أن يكون لدي لاعبي المنتخب، رغبة أن يكون موجود بشكل إيجابي مهمة جدًا عندي وبالطبع بسبب كورونا، الوقت لم يكن كافي وكان في صعوبات بسبب كورونا لكن كان عندنا فرصة نتعرف على اللاعبين اكثر عن قرب، ونتيجة الكرة مش الملعب فقط لكن نتيجة تعب وتركيز وشخصية وتنظيم وببص لكل الكلام ده والباب مفتوح للناس اللي بتتسم بالصفات دي ويكون عندها رغبة تنضم" 

وتابع:" رسالتي للمحترفين أنهم بيأدوا بشكل كويس وعليهم دور كبير جداً لكن المحترف الناس تنظر له نظرة أخري، يلعب في مستوى تاني الكرة المصرية حاجة كبيرة لكن خلينا نتكلم بواقعية، المحترف مطالب بشكل وأداء مع المنتخب لكن كل واحد في القائمة عليه مسئولية وعندنا هدف أننا رايحين كينيا نحقق نتيجة إيجابية".

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