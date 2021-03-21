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بيراميدز يقترب من خطف صفقة الزمالك

الأحد 21/مارس/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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اقترب مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، من خطف أحد أهم أهداف نادي الزمالك، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني، في إيجاد بديل مناسب للاعب عبدالله السعيد لاعب الفريق، والذي تقدم به العمر.

وبات محمد هلال صانع ألعاب فريق وادي دجلة، قريب من الانضمام إلى بيراميدز، حيث حصل على اتصالات من جانب الفريق السماوي لاستطلاع رأيه، قبل إنهاء الاتفاق مع ناديه.

وكان محمد هلال، واحد من أهم العناصر المطلوبة داخل الزمالك، وكان قريب من الانضمام في فترة ولاية الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، الأولى قبل أن تفشل بسبب المقابل المادي.

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