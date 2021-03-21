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بيراميدز يقترب من خطف صفقة الزمالك
الأحد 21/مارس/2021 - 07:29 م
محمد الصو
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اقترب مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، من خطف أحد أهم أهداف نادي الزمالك، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويسعى بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني، في إيجاد بديل مناسب للاعب عبدالله السعيد لاعب الفريق، والذي تقدم به العمر.
وبات محمد هلال صانع ألعاب فريق وادي دجلة، قريب من الانضمام إلى بيراميدز، حيث حصل على اتصالات من جانب الفريق السماوي لاستطلاع رأيه، قبل إنهاء الاتفاق مع ناديه.
وكان محمد هلال، واحد من أهم العناصر المطلوبة داخل الزمالك، وكان قريب من الانضمام في فترة ولاية الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، الأولى قبل أن تفشل بسبب المقابل المادي.
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