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مانشستر يونايتد يقترب من الحفاظ على نجمه

الأحد 21/مارس/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط لتوقيع عقد جديد مع أحد نجومه البارزين في خط الدفاع خلال الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد يسعى لتجديد عقد نجم دفاعه الإنجليزي لوك شاو على الرغم من أن النجم الإنجليزي ما يزال يرتبط مع الشياطين الحمر لأكثر من عامين في عقده.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يريد مكافأة شاو على تألقه، حيث أنه يقدم أفضل موسم له بقميص المان يونايتد.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن شاو نجح في الموسم الحالي في التخلص من الإصابات المتكررة التي هاجمته خلال المواسم الأخيرة كما أنه عاد مؤخرًا إلى صفوف منتخب إنجلترا.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد بلغ الدور ربع نهائي من بطولة الدوري الأوروبي كما أنه يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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