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اقبال شديد باليوم الأول من المرحلة الثانية من مبادرة أيامنا احلى تحت شعار (حقك تنظمي

الأحد 21/مارس/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
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شهدت مبادره ايامنا احلى تحت شعار(حقك تنظمي) اقبالا شديدا في يومها الأول من قبل السيدات من كافة الأعمار للكشف في العيادات المتنقلة حيث تم توقيع الكشف الطبي عليهن من قبل فريق من الاطباء المتخصصين وتوفير وسائل تنظيم الاسرة والأدوية بالمجان.

واعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية انه تم تنفيذ الحملة في المرحله الثانية ب ٩ادارات هي(اجا، السنبلاوين، منية النصر، بني عبيد، المنزلة، ميت سلسيل، شربين، نبروه، جمصة)
كما تم تنفيذ العديد من الندوات ضمن مبادره ايامنا احلى وتم المرور على الوحدات الثابتة والمتنقلة ومراكز تقديم الخدمة واقيم على هامش الحمله معرض لنوادي المرأة
اقبال شديد باليوم الأول من المرحلة الثانية من مبادرة أيامنا احلى تحت شعار (حقك تنظمي
اقبال شديد باليوم الأول من المرحلة الثانية من مبادرة أيامنا احلى تحت شعار (حقك تنظمي
اقبال شديد باليوم الأول من المرحلة الثانية من مبادرة أيامنا احلى تحت شعار (حقك تنظمي
اقبال شديد باليوم الأول من المرحلة الثانية من مبادرة أيامنا احلى تحت شعار (حقك تنظمي
اقبال شديد باليوم الأول من المرحلة الثانية من مبادرة أيامنا احلى تحت شعار (حقك تنظمي
اقبال شديد باليوم الأول من المرحلة الثانية من مبادرة أيامنا احلى تحت شعار (حقك تنظمي
اقبال شديد باليوم الأول من المرحلة الثانية من مبادرة أيامنا احلى تحت شعار (حقك تنظمي
اقبال شديد باليوم الأول من المرحلة الثانية من مبادرة أيامنا احلى تحت شعار (حقك تنظمي
اقبال شديد باليوم الأول من المرحلة الثانية من مبادرة أيامنا احلى تحت شعار (حقك تنظمي
اقبال شديد باليوم الأول من المرحلة الثانية من مبادرة أيامنا احلى تحت شعار (حقك تنظمي

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