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فوز القوصية وتعادل القيس في القسم الثالث

الأحد 21/مارس/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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أقيم اليوم مباريات اليوم الثاني للأسبوع الخامس عشر لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة للموسم الكروي 2020\2021.

حيث فاز فريق القوصية، علي فريق بني مزار، بثلاثه أهداف لهدفين، في المباراه التي جمعتهما على نادي ديروط.

في حين تعادل فريق مركز شباب القيس، مع فريق الوادي الجديد، بهدف لكل فريق، في المباراه التي جاءت على ملعب مطاي.

وأقيمت بالأمس ثلاث مباريات ، حيث فاز فريق مركز شباب ناصر ملوي، علي فريق نادي ملوي، بثلاثه أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي.

كما فاز فريق مركز شباب مغاغه، علي فريق الهنداو، بخمسه أهداف لهدف، في المباراه التي شهدها ملعب مطاي.

وفاز فريق مركز شباب الخارجة، مع فريق الوليدية، بهدف نظيف ، في المباراه التي جاءت على ملعب الخارجة.


ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الخامسة عشر غدا الاثنين، عندما يواجه فريق مركز شباب سمالوط، فريق ناصر الفكرية، في المباراه التي سيشهدها ملعب مركز شباب مطاي.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- نادي ملوي 31 نقطة
2- مركز شباب ناصر ملوي 30 نقطة
3- مركز شباب الخارجة 30 نقطة
4- القوصية 29نقطة
5- ناصر الفكرية 26 نقطة
6- مركز شباب القيس 21 نقطة
7- مركز شباب مغاغه 18 نقطة
8- مركز شباب سمالوط 16 نقطة
9- الوادي الجديد 14 نقطة
10- الوليدية 12نقطة
11- بني مزار 11 نقطة
12- الهنداو 11 نقطة

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