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13 % نمو متوقع لتجارة التجزئة في الإمارات

الأحد 21/مارس/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
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 توقع تحليل حديث أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي أن تحقق مبيعات تجارة التجزئة في دولة الإمارات نتائج إيجابية خلال العام 2021 بنسبة نمو 13% لتصل إلى 58 مليار دولار مع توقعات بمحافظة مبيعات التجزئة في الإمارات على نمو سنوي بنسبة 6.6٪ على المدى المتوسط لتصل إلى 70.5 مليار دولار بحلول العام 2025 مع نمو متوقع لتجارة التجزئة في المتاجر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7٪ مع التوقعات بأن يترافق كذلك بنمو البيع بالتجزئة خارج المتاجر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14.8٪.

وأوضح التحليل الذي استند إلى بيانات الغرفة وبيانات "يرومونيتور انترناشونال" أن هذه التوقعات الإيجابية تتزامن مع اطلاق دولة الإمارات للحملة الوطنية لتقديم لقاحات كوفيد – 19 على نطاق واسع والتي تعد واحدة من أفضل حملات التطعيم على مستوى العالم كما رجح التحليل أن يؤدي الطلب الكبير المحتمل في النصف الثاني من العام الجاري إلى عودة المتسوقين المحليين والسياح إلى المتاجر التقليدية كما اعتبر أن معرض إكسبو2020 دبي القادم المقرر انطلاقة فعالياته شهر أكتوبر القادم يعد حافزا رئيسيا إضافيا لتعافي قطاع التجزئة بالإضافة إلى الدعم والحوافز التي تقدمها الحكومات لقطاعات الأعمال على المستويين الاتحادي والمحلي.

وتتصدر دولة الإمارات حاليا منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إنفاق الأسرة على التجارة الإلكترونية بمبلغ 2,554 دولارا لكل أسرة وهو ضعف قيمة المتوسط العالمي "1,156 دولارا أمريكيا" وأربعة أضعاف قيمة المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "629 دولارا أمريكيا" وعزى التحليل ذلك إلى عاملين رئيسيين وهما ارتفاع دخل الأسرة في الإمارات والازدهار المستمر في استخدام التجارة الإلكترونية.

وبين التحليل أن دبي شهدت في العام 2020 إنجاز 110,000 متر مربع من المساحة الإجمالية للتأجير في قطاع التجزئة مما رفع إجمالي مساحات تأجير التجزئة في الإمارة إلى 4.2 مليون متر مربع.

وتوقع التحليل أن تشهد دبي خلال العام 2021 إضافة 761,000 متر مربع من المساحات الإجمالية للتأجير في قطاع التجزئة بينما من المتوقع أن يتم إضافة 293,000 متر مربع من المساحات الإجمالية للتأجير في قطاع التجزئة في أبوظبي بحلول نهاية العام.

وأشار التحليل إلى أنه مع استمرار دخول مساحات البيع بالتجزئة الكبيرة إلى السوق في الإمارات على المدى القصير أصبح السوق أكثر ملاءمة للمستأجرين مع زيادة عدد الخيارات المتاحة وأصبحت الإيجارات في متناول الجميع مما يمهد الطريق لتعافي مستمر لتجارة التجزئة المحلية.

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