محافظ قنا: حققنا 18٪ من الازالات المستهدفة من الموجة الـ17

شهدت محافظة قنا، لليوم الثاني علي التوالي، حملات ازالة 24 حالة تعدى علي اراضى طرح نهر النيل فى اطار فاعليات الموجة 17 التى تستهدف إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.



وأوضح اللواء اشرف الداودى، محافظ قنا، أن الحملات التى بدأت أعمالها أمس أسفرت اليوم الأحد، عن تنفيذ حالات الإزالة في مدن قنا وقفط ودشنا حيث تم إزالة، 13 حالة تعدى بالمبانى في مدينة قنا بإجمالى مساحة 2251 م وازالة 4 حالات تعدى بالمبانى في مدينة قفط بمساحة 80 م بالإضافة الى 7 حالات تعدى بالردم في مركز دشنا بإجمالى مساحة 430 م ليصل بذلك اجمالى الحالات التى تمت ازالتها خلال اليومين الاول والثانى من الموجة 17 الى 31 حالة بنسبة 18 % من المستهدف.



وأضاف الداودي، أن حملات الازالة تم تنفيذها بالتنسيق مع الاجهزة الامنية وكافة مستويات الادارة المحليه وقطاع الرى بمحافظة قنا.



هذا وكلف محافظ قنا، رؤساء المدن والقرى باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى والإبلاغ الفورى عن أي حالات تعدى جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات مؤكدا علي اعداد تقرير يومى لموقف الازالات ورفعها اول باول لوزارة التنميه المحليه ومنها الى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

