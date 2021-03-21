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تقديم لقاح "كورونا" لمنسوبي تعليم جدة في مقار عملهم

الأحد 21/مارس/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
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تقديم لقاح ” كورونا ” لمنسوبي تعليم جدة في مقار عملهم
بدأت الإدارة العامة للتعليم بجدة ممثلة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية صباح اليوم بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية بجدة، تنفيذ مبادرة تقديم اللقاح لمنسوبي الإدارة بمقر أعمالهم بشارع قريش، فيما سيتم تقديم اللقاح لمنسوباتها بمكاتب الأقسام النسائية بشارع السبعين بدءً من يوم غدٍ الإثنين.

وقدم المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، الذي وقف على انطلاقة المبادرة الشكر والتقدير لوزارة الصحة، ممثلة في إدارة الشؤون الصحية بجدة على تعاونهم، مؤكداً أن ذلك يعكس مدى الاهتمام والرعاية والحرص التي يجدها المواطن والمقيم من قبل القيادة الرشيدة التي تحرص على سلامة الجميع من هذا الوباء مثمناً كذلك جهود القائمين على تنفيذ هذه المبادرة.

من جانبه أوضح مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون المدرسية طواشي الكناني أن مبادرة تقديم اللقاح لموظفي وموظفات إدارة تعليم جدة لقيت اقبالاً كبيراً من الموظفين والمشرفين وقيادات الإدارات الذين سارعوا بأخذ اللقاح ، وسط اجراءات صحية احترازية عالية ، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف تقديم اللقاح لأكثر من 300 موظف وموظفة .

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