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مواجهات هامة لفرق بنى سويف والفيوم بالاسبوع 21 بالقسم الثالث

الأحد 21/مارس/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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تفتتح عصر الاثنين فعاليات الأسبوع الحادى والعشرون بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث ، والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر .

حيث يحل الواسطى الرياضى متصدر المجموعة ضيفا على مركز شباب الفيوم بمباراة مهمة للفريقان .

فيما يحل مطرطارس ضيفا على سينزو بملعبه بالبحر الأحمر ، ويحل ابو كساة ضيفا على ببا الرياضى ويستضيف طامية شقيقه مركز شباب سنورس ، فيما يستضيف ابشواى نظيره راس غارب .

وتختتم مباريات الاسبوع الثلاثاء حيث يستضيف اطسا نظيره اهناسيا .

جدول ترتيب المجموعة ؛

1 - الواسطى 38 نقطة .

2 - طامية 33 نقطة .

3 - عاملين غارب 31 نقطة .

4 - ابو كساة 31 نقطة .

5 - مطرطارس 30 نقطة .

6 - سينزو 29 نقطة .

7 - سنورس 26 نقطة .

8 - ببا 21 نقطة .

9 - مركز شباب الفيوم 20 نقطة .

10 - ابشواى 18 نقاط .

11 - اطسا 17 نقطة

12 - راس غارب 16 نقطة .

13 - اهناسيا 13 نقطة .

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