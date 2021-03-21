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مواجهات هامة لفرق بنى سويف والفيوم بالاسبوع 21 بالقسم الثالث
الأحد 21/مارس/2021 - 07:41 م
محمد الحسيني
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تفتتح عصر الاثنين فعاليات الأسبوع الحادى والعشرون بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث ، والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر .
حيث يحل الواسطى الرياضى متصدر المجموعة ضيفا على مركز شباب الفيوم بمباراة مهمة للفريقان .
فيما يحل مطرطارس ضيفا على سينزو بملعبه بالبحر الأحمر ، ويحل ابو كساة ضيفا على ببا الرياضى ويستضيف طامية شقيقه مركز شباب سنورس ، فيما يستضيف ابشواى نظيره راس غارب .
وتختتم مباريات الاسبوع الثلاثاء حيث يستضيف اطسا نظيره اهناسيا .
جدول ترتيب المجموعة ؛
1 - الواسطى 38 نقطة .
2 - طامية 33 نقطة .
3 - عاملين غارب 31 نقطة .
4 - ابو كساة 31 نقطة .
5 - مطرطارس 30 نقطة .
6 - سينزو 29 نقطة .
7 - سنورس 26 نقطة .
8 - ببا 21 نقطة .
9 - مركز شباب الفيوم 20 نقطة .
10 - ابشواى 18 نقاط .
11 - اطسا 17 نقطة
12 - راس غارب 16 نقطة .
13 - اهناسيا 13 نقطة .
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