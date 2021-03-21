مواجهات هامة لفرق بنى سويف والفيوم بالاسبوع 21 بالقسم الثالث





تفتتح عصر الاثنين فعاليات الأسبوع الحادى والعشرون بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث ، والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر .



حيث يحل الواسطى الرياضى متصدر المجموعة ضيفا على مركز شباب الفيوم بمباراة مهمة للفريقان .



فيما يحل مطرطارس ضيفا على سينزو بملعبه بالبحر الأحمر ، ويحل ابو كساة ضيفا على ببا الرياضى ويستضيف طامية شقيقه مركز شباب سنورس ، فيما يستضيف ابشواى نظيره راس غارب .



وتختتم مباريات الاسبوع الثلاثاء حيث يستضيف اطسا نظيره اهناسيا .



جدول ترتيب المجموعة ؛



1 - الواسطى 38 نقطة .



2 - طامية 33 نقطة .



3 - عاملين غارب 31 نقطة .



4 - ابو كساة 31 نقطة .



5 - مطرطارس 30 نقطة .



6 - سينزو 29 نقطة .



7 - سنورس 26 نقطة .



8 - ببا 21 نقطة .



9 - مركز شباب الفيوم 20 نقطة .



10 - ابشواى 18 نقاط .



11 - اطسا 17 نقطة



12 - راس غارب 16 نقطة .



13 - اهناسيا 13 نقطة .