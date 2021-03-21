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وزير الأوقاف: الدولة تتبنى استراتيجية شاملة في التنمية ومواجهة الإرهاب

الأحد 21/مارس/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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انعقدت اليوم الأحد بأكاديمية ناصر العسكرية العليا مناقشة بحث "إجازة زمالة كلية الدفاع الوطني"، والمقدمة من الباحث يسري محمود شفيق عزام، تحت عنوان “الاستراتيجية المقترحة لوزارة الأوقاف لمواجهة التطرف الديني في مصر”، تحت إشراف شوقي علام مفتي الجمهورية

وفي بداية المناقشة أعرب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة عن البالغة بوجوده في أكاديمية ناصر العسكرية العليا التي لها دور كبير في رعاية مثل هذه الأبحاث المتعلقة بالخطاب الديني والأمن القومي معًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية شاملة في البناء والتعمير والتنمية المستدامة في كل ربوع الوطن، وتسابق الزمن بخطى ومعدلات غير مسبوقة في الإنجاز، وفي الوقت نفسه تواجه قوى الإرهاب والشر بكل قوة وحسم، مشيرًا إلى أن قواتنا المسلحة الباسلة يد تبني وتعمر وأخرى تحمي وتحرس، مما يتطلب منا جميعًا روحًا وطنية خالصة، والتفافا حقيقيًّا حول المصلحة الوطنية، مؤكدًا أن ما تقوم به أكاديمية ناصر العسكرية من بناء الإنسان شيء يفخر به كل وطني، موضحًا أن الله (تعالى) قيض لنا قائدًا حكيمًا أخذ بالوطن إلى بر الأمان.

وفي كلمته وجه شوقي علام مفتي الجمهورية الشكر والتقدير لهذه المؤسسة العريقة ولجنودنا البواسل قائلًا: “الفخر أن أكون في هذه الجلسة التي هي برئاسة محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فهو عالم نفخر بجهوده في مجال تجديد الخطاب الديني، وبعضوية محمد محمود أبو هاشم وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب واللواء أيمن حشيش المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية”، مؤكدًا سيادته أن وزارة الأوقاف لها جهود رائعة في مواجهة الفكر المتطرف، وخاصة فكر جماعة الإخوان المتطرفة، فجماعة الإخوان هم من أكثر العناصر المتطرفة في العالم، وكتاب “هؤلاء هم الإخوان” الذي أصدرته وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب من أهم الكتب الكاشفة لفكر جماعة الإخوان الإرهابية.

وخلال المناقشة أكد اللواء أيمن حشيش أن رجل الدين اليوم أضحى مدركًا لمفاهيم الأمن القومي وفي الختام قام اللواء طارق أنور هلال مدير عام أكاديمية ناصر العسكرية بتقديم درع الأكاديمية لمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني.

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