Advertisements

السيسي يستجيب لأم الشهيد محمد عمرو ويأمر بإطلاق اسمه على مدرسة وشارع (فيديو)

الأحد 21/مارس/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب السيدة منال أحمد خلال برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامية عزة مصطفى وأمر بإطلاق اسم الشهيد البطل محمد عمرو الطاهر على شارع ومدرسة بمحافظة السويس.

ووجه الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، التهنئة لأمهات مصر عظيمات الأمة بمناسبة عيد الأم، مؤكدا أن السيدة المصرية العظيمة تقدمت الصفوف في كل الاستحقاقات الرئاسية.

وأضاف موسى أن النقيب محمد عمرو الطاهر استشهد في العملية الشاملة ضد الإرهاب، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة وإطلاق اسم الشهيد على مدرسة وشارع.

أخبار تهمك

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ 41 دقيقة

كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يوقع عقد مبدئي مع نجم ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي يوافق على أولى طلبات إيهاب جلال

منذ ساعة و 12 دقيقة

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 12 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الزمالك

07:29 م

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

04:16 م

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

02:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها