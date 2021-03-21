السيسي يستجيب لأم الشهيد محمد عمرو ويأمر بإطلاق اسمه على مدرسة وشارع (فيديو)

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب السيدة منال أحمد خلال برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامية عزة مصطفى وأمر بإطلاق اسم الشهيد البطل محمد عمرو الطاهر على شارع ومدرسة بمحافظة السويس.



ووجه الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، التهنئة لأمهات مصر عظيمات الأمة بمناسبة عيد الأم، مؤكدا أن السيدة المصرية العظيمة تقدمت الصفوف في كل الاستحقاقات الرئاسية.



وأضاف موسى أن النقيب محمد عمرو الطاهر استشهد في العملية الشاملة ضد الإرهاب، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة وإطلاق اسم الشهيد على مدرسة وشارع.