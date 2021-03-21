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الإحصاءات: 2.7% نسبة انخفاض حالات الزواج في 2020

الأحد 21/مارس/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال جمال عبد المولى، مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية، إن عدد شهادات الطلاق وصل لـ 218 ألف حالة طلاق في عام 2020، لافتَا إلى أن نسبة الطلاق وصلت لـ 2.2 في الألف.

وتابع "عبد المولى"، خلال تصريحات إعلامية، لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن نسبة المرأة المعيلة يتراوح ما بين 10 لـ15%، أما حالات زواج القاصرات في عام 2019 لأقل من 18 عاما وصل لـ110ألف حالة.

وأشار إلى أن عدد حالات الزواج وصل لـ902 الأف حالة في عام 2020، مشيرًا إلى أن هناك انخفاض في حالات الزواج والطلاق في مصر في عام 2020، حيث انخفضت نسبة الزواج لـ2.7%، وانخفاض حالات الطلاق بنسبة 3.1%.

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