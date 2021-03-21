منال حمدي "أم الشهيدين" تحكي القصة المؤثرة لاستشهاد أولادها



قالت السيدة منال حمدي أم شهيدين ضابط جيش ومهندس مدني إن ولديها جاءا بعد فقدان طفلين قبل ولادتهما ولكن اختارهم المولى عز وجل.

وأضافت باكية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، فخورة بهم وعيدي وعيدهم في الجنة إن شاء الله مشيرة إلى أن ابنها محمد حلم بدخوله الكلية الحربية وهو في الثانوية وبالفعل نجح في الالتحاق بالكلية.

وتابعت وهي تبكي أن الشهيد محمد التحق بسلاح المشاة وكان هدفه الصاعقة وكان يقول أنهم لا ينامون حتى ينام شعب مصر آمنا ومطمئنا وكان يتمنى الشهادة حتى نالها مشيرة إلى أن الفاصل بين استشهاد نجليها 14 يوما فقط.



وطلبت إطلاق اسم ابنها الشهيد محمد على مدرسة لتخليد ذكراه وحتى يعلم أهل محافظته مدى بطولته وما قدمه لمصر.

