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داعية: دعوة الأم غير مستجابة في هذه الحالة

الأحد 21/مارس/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن دعوة الأم لن تستجاب إذا كانت ظالمة، معقبًا: "في أم ظالمة، وفي أم بتولد وترمي ولادها أمام الملجأ، وفي أمهات غير سوية".

وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن هناك رجلًا جاء إلى النبي ليستأذنه في الجهاد، فسأله الرسول قائلًا: "أمك حية" فقال نعم، فقال الرسول: "ارجع إليها فبرها"، فجائه الرجل عن يساره ليستأذنه، فقال الرسول: "أمك حية"، فقال: "نعم"، فقال: "أرجع أليها فبرها"، فستأذنه الثالثة فقال الرسول: "أمك حية"، فقال: "نعم"، فقال الرسول: "الزم رجلها فثم الجنة".

ولفت إلى أن بر الوالدين مُفضل على الجهاد في سبيل الله، مشيرًا إلى أن الجهاد فرض كفاية أي إذا قام به البعض سقط عن الباقي، مشيرًا إلى أن الله لم يأمر الآباء ببر الأبناء إلا في أية واحدة، وهي أية الميراث، وأمر الأبناء ببر الآباء 7مرات.

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