عيد الأم.. كلمات أغنية أمي ثم أمي التي تتصدر جوجل





أغنية أمي ثم أمي ، تحل مناسبة عيد الأم اليوم الأحد، والتي تعد واحدة من المناسبات الجميلة التي ينتظرها الملايين في كل عام، ولاسيما في الـ21 من مارس، حيث نحتفي بالأمهات.





أغنية أمي ثم أمي





وزاد بحث المتابعين عن أغنية أمي ثم أمي مع مناسبة عيد الأم، الذي يعد رداً لجميل للأمهات على ما بذلنه من أجل تربية الأبناء وبناء المجتمع، ويذلوا الغالي والنفيث في سبيل أبنائهن.





أغنية أمي ثم أمي مطلوبة





وتصدرت أغنية أمي ثم أمي تريند محرك البحث الشهير جوجل مع استمرار احتفالات عيد الأم اليوم والذي يأتي في ظل ظروف صحية استتثنائية بسبب كورونا.





أغنية أمي ثم أمي وعيد الأم





وزاد بحث الكثيرين عن أغنية أمي ثم أمي رغم مرور أكثر من 13 عاما على ظهورها الأول تزامنا مع لاحتفال بعيد الأم في 21 مارس.





الاستماع لأغنية أمي ثم أمي





واستمع الكثيرون إلى أغنية أمي ثم أمي في مناسبة عيد الأم خاصة أن كلماتها تمس القلوب سواء كانت الأم على قيد الحياة أو متوفاة.





معلومات عن أغنية أمي ثم أمي





وطرحت أغنية أمي ثم أمي عام 2008 وهي من غناء مجموعة من نجوم الغناء العربي، على رأسهم وهم تامر حسني، ورامي عياش، ويارا، وهيثم شاكر، وجنات، ومن ألحان وتوزيع الفنان حميد الشاعري، تأليف الشاعر أيمن بهجت قمر، وإخراج عثمان أبواللبن، وحققت نجاحا كبيراً.





كلمات أغنية أمي ثم أمي





بعد الحب ده إيه..





اللي تعمل كل ده تستاهل إيه..





بعد الحب ده إيه..





اللي تدي حنان كده من غير حساب





نبوس التراب اللي ماشيه عليه..





أمي ثم أمي..لحد آخر يوم في عمري..





حضن من أول حياتي وهمه همي..





اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي





وعايش فيه..





بعد الأم فيه إيه..





دعوة حلوة فاتحة سكة مقفلة





بعد الأم فيه إيه..





يهدي باله اللي في عياله





الدنيا كلها مفتوحاله





وراضية عليه..





اعمل لها تمثال..





اللي طيبة قلبها فوق الخيال..





اعملها تمثال للي سهرت واللي تعبت





واللي ربت واللي شالت حمل جبال..





لو هعملك إيه تستاهلي..





ميت ألف عيد عاللي عملتيه..





وهعملك إيه..





مين في تعبي سهر منمش





مين في أول مرة بمشي سندت عليه..





عيد الأم.. كلمات أغنية أمي ثم أمي التي تتصدر جوجل





