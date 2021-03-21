تكريماً لها.. برلمانيون يثمنون قرارات السيسي لدعم المرأة: خطوة تضاف لإنجازات الرئيس

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي، اليوم الأحد، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2021، بمناسبة عيد الأم في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، وذلك تكريما لدور المرأة العظيم في المجتمع.



من جانبهم ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن المرأة، ومنها قانون الأحوال الشخصية متوازن للجميع، وإصدار قانون لمنع زواج الأطفال، وتوفير أكبر قدرمن الأمان للمرأة فى جميع المواصلات، وتكليف البنك المركزى بدراسة كيفية القضاء على التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالقروض، وتكليف جهاز المشروعات الصغيرة بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية والتثقيف المال، مؤكدين أن الرئيس السيسي يضع المرأة أولى اهتماماته في النهوض بها لأنها نصف المجتمع بل المجتمع كله.



• إصدار قانون "منع زواج الأطفال" خطوة جديدة لإنقاذ الأطفال من القهر



في هذا الصدد، ثمن النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمجلس النواب بشأن سرعه إصدار قانون منع زواج الأطفال "الزواج المبكر" بقانون مستقل، والنص صراحة على السن القانوني للزواج، ويأتي ذلك خلال احتفالية تكريم الأم المصرية والأمهات المثاليات، مؤكدًا أنه خطوة جديدة لحماية الأطفال من القهر.



وأوضح "عبد الفضيل"، في بيان له، اليوم الأحد، أن ظاهرة الزواج المبكر ليست وليدة اللحظة وأنما ممتدة لسنوات طويلة في بعض المحافظات والقرى والنجوع والقبائل، لافتًا إلى أنها لم تتأثر بما شاهده العصر الحالى من تطور، وارتفاع في مستوى التواصل.



وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الزواج المبكر يُعتبر لدي الأبناء هو ناتج من عقيدة تنشئة ورواسب لممارسات ثقافية، ومعتقدات هي جزء من ثقافتهم، لا يرون فيها مجالًا لخطأ، ومبرراتهم لها قوية من وجهة نظرهم، لا يتهاونون في تطبيقها، بمجرد إتاحة الفرصة لذلك، ولذلك لأبد أن يتم تنفيذ مطالب الرئيس في أسرع وقت ممكن لإنقاذ مايمكن أنقاذ.



وطالب النائب، بأن يتم طرح مشروع القانون على طاولة المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، خلال الأيام القليلة المقبلة ليتم إصدارة في أسرع وقت ممكن، تنفيذًا فيه كافة الشروط والرؤي الخاصة بالرئيس.



• زواج القاصرات يدمر حياة الفتاة ويحتاج إلى تغيير جذري



من جانبه، أكد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العامله بمجلس النواب، أن المرأة المصرية بمختلف الفئات والطبقات هى العمود الأساسي للأسرة المصرية، والتى تستطيع أن توجه الأسرة وتنشئتها، مُشيرًا إلى أن من أسباب أهتمام الدولة المصرية بالمرأة في الآونة الأخيرة خاصة منذ أن تولى الرئيس حكم البلاد، أعتبارها رقم أساسي للتنمية والأمن القومى ومصدر الحكمة والأمان والاستقرار، حيث أستطاعت إثبات قدرتها على إدارة الأزمات والخروج بها إلى بر الأمان.



وأضاف "مهني"، في تصريحات صحفية، أن زواج القاصرات يضيع حياة الفتاة على المستوى الاجتماعى أو الحقوقى أو الصحى، ولذلك لأبد أن يتم التصدي له بكل حسم خلال الفترة المُقبلة، ويأتي ذلك من خلال سن القوانين وتجريم العقوبات، فضلا عن تشديد الرقابة ليتم معاقبة كل من يرتكب هذه الجريمة في حق أبنائهم ويُصبح عبره للأخرين.



وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ظاهرة الزواج العرفى للقاصرات بمثابة اغتصاب لحق الطفولة واعتداء صارخ على كرامة الطفل، فحدد المشرع سن الزواج بـ 18 سنة، وذلك يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة المعتبرة واتساقا مع الواقع، مُشيرًا إلى أن القانون يحتاج إلى تغيير جذري.



• تكليف السيسي بتوفير أكبر قدر من الأمان للمرأة في المواصلات "خطوة تُحسب للرئيس"



كما أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقيام وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان فى وسائل المواصلات العامة، لإحكام أمن وسلامة المرأة فى كافة المواصلات العامة والخاصة، ويأتي ذلك خلال احتفالية تكريم الأمهات المثالية والأم المصرية بمناسبة عيد الأم، متُابعة:"خطوة تُحسب لإنجازات الرئيس".



وأوضحت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أنه لايمكن لأحد أن ينكر حجم المعاناة التي تتلقاه المرأة في وسائل المواصلات العامة من التحرش خلال السنوات الماضية، ولكن أختلف الوضع الأن حيث تم تقنيه بشكل كبير، ويأتي ذلك نظرًا للجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لحماية الفتيات في المواصلات.



وأضافت عضو مجلس النواب، أن تكليف الرئيس بشأن توفير أكبر قدر من الأمان للمراة في المواصلات سواء العامة أو الخاصة يؤكد على مدى أهتمام الدولة بمكانه المرأة بمختلف الفئات العمرية، وحرصة الشديد على توفير الأمان الكامل لها، بأعتبارها درع من أفراد المجتمع التي ساعدت على نهوض وتقدم البلاد للعبور بها إلى بر الأمان.



• قرارات الرئيس في عيد الأم تُساعد على تحسين مكانة المرأة داخل المجتمع



وثمنت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم بالأمهات المصريات لتكريمهن في احتفالية عيد الأم، مُشيرة إلى أن لقاء اليوم بعث العديد الهامة للمرأة المصرية ولكافة المواطنين بأهمية المرأة ودروها في المجتمع المصري خلال الفترة الماضية وحتى هذه اللحظة.



وأشارت رزق الله، خلال البيان الصادر لها، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يحرص علي الاحتفاء والإهتمام بالمرأة المصرية في كافة المناسبات وتقلدها أكبر المناصب في جميع المجالات، حيث أنها حظت بإهتمام وتقدير كبير من جانب الرئيس منذ أن تولي رئاسة الجمهورية، حيث وضعها في أولي اهتماماته وأجنداته.



وأضافت عضو مجلس النواب، أن قرارات فخامة الرئيس اليوم للمرأة من خلال صدور قوانين وقرارات فهي تصب في مصلحة المرأة المصرية أولًا وحمايتها وتحسين مكانتها ووضعها داخل المجتمع.

