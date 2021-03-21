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لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي
الأحد 21/مارس/2021 - 07:59 م
محمد الصو
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أصر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير
الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تحقيق مطالبه التعاقدية قبل فترة
الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأصر موسيماني، على التعاقد مع مهاجم قوي
خلال الميركاتو الصيفي، من أجل تعويض العجز التهديفي الذي يلاحق الفريق مؤخرًا.
ويأتي طلب موسيماني، بعد غياب التوفيق
عن مروان محسن والكونغولي والتر بواليا ثنائي هجوم الفريق، بالفترة الأخيرة وهو ما
يؤثر على نتائج المباريات.
ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني،
يوم 3 أبريل المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من
دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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