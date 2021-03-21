لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

أصر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تحقيق مطالبه التعاقدية قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأصر موسيماني، على التعاقد مع مهاجم قوي خلال الميركاتو الصيفي، من أجل تعويض العجز التهديفي الذي يلاحق الفريق مؤخرًا.

ويأتي طلب موسيماني، بعد غياب التوفيق عن مروان محسن والكونغولي والتر بواليا ثنائي هجوم الفريق، بالفترة الأخيرة وهو ما يؤثر على نتائج المباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، يوم 3 أبريل المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.