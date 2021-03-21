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قمة مثُيرة.. أرسنال يتعادل أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

الأحد 21/مارس/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
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عاد آرسنال بعد تأخره بثلاثية نظيفة إلى تعادل ثمين 3-3 مع مضيفه ويست هام اليوم الأحد، في "ديربي" لندني مثير، في إطار منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وحرم آرسنال جاره من تحقيق فوز تاريخي، حيث كان ويستهام يمني نفسه بتحقيق الفوز الرابع على التوالي بملعبه في الدوري الإنجليزي، وهو ما لم يحققه الفريق منذ مايو (أيار) 2002.

وبدا أن ويستهام في طريقه لتحقيق فوز كبير على جاره آرسنال، بعدما تقدم الفريق بثلاثة أهداف نظيفة سجلها جيسي لينغارد وجارود بوين وتوماس سوتشيك في الدقائق 16 و17 و32.

ولكن "المدفعجية" قلب تأخره لتعادل ثمين بفضل هدفين من النيران الصديقة سجلهما سوتشيك وكريغ داوسون لاعبا ويستهام عن طريق الخطأ في مرمى فريقهما في الدقيقتين 38 و61، وهدف بضربة رأس من الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 82.

وأهدر كل من الفريقين مجموعة فرص كانت كفيلة بحسم المباراة لصالح أي منهما لينتهي "الديربي" بتعادل إيجابي بعد عرض مثير من الفريقين.

ورفع ويستهام رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين خلف تشيلسي، وارتفع رصيد آرسنال إلى 42 نقطة لينفرد بالمركز التاسع بفارق نقطة واحدة أمام أستون فيلا.

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وست هام ارسنال واوليمبياكوس ارسنال

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