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بعد وفاتها.. تعرف على الراحلة فينيس جودة أول وزيرة للبحث العلمي في مصر

الأحد 21/مارس/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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توفيت الدكتورة فينيس كامل جودة، وزيرة البحث العلمي الأسبق، وهي أول سيدة تتولى هذا المنصب في مصر.

ونعى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة فينيس كامل جودة، وزيرة البحث العلمي الأسبق، وأول سيدة في مصر يتم منحها درجة الدكتوراة في العلوم من الجمعية الملكية في إنجلترا، داعين الله - عز وجل - أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن الراحلة الدكتورة فينيس كامل جودة:

- الدكتورة فينيس كامل جودة، هي أستاذة في علم الكمياء.

- الدكتورة فينيس كامل جودة هي أول سيدة تشغل منصب وزيرة البحث العلمي في مصر عام 1993 ولمدة 4 سنوات.

- وتعد الراحلة هي السيدة الوحيدة في مجال البحث العلمي التي تم تكريمها من قبل 3 رؤساء مصرين، بداية من الرئيس جمال عبدالناصر، عام 1963، مرورا بالرئيس محمد أنور السادات، وصولا إلى الرئيس محمد حسني مبارك.

- ولدت الدكتورة فينيس كامل جودة يوم 7 أكتوبر عام 1934.

- أتمت الدكتورة فينيس تعليمها الابتدائي بإحدى المدارس القبطية الخاصة بمنطقة الزيتون.

- انتقلت الدكتورة فينيس في المرحلتين الإعدادية والبكالوريا إلى مدرسة الأميرة فريال، بمصر الجديدة.

- حصلت الدكتورة فينيس على البكالوريوس من كلية العلوم بجامعة عين شمس، عام 1956.

- حصلت الدكتورة فينيس على الماجستير والدكتوراة في الفلسفة من جامعة القاهرة عام 1962.

- ثم حصلت الدكتورة فينيس على درجة الدكتوراة في العلوم من جامعة عين شمس عام 1994.

- اهتمت الراحلة بالأبحاث العلمية، خصوصا أبحاث الفلزات التي نالت عنها جائزة تبرعت بقيمتها لقسم الكيمياء بالمركز القومي للبحوث الذي بدأت حياتها العلمية فيه.

- عينت مساعد باحث بالمركز القومي للبحوث من عام 1956 حتى عام 1962.

- عينت باحث في الكمياء الطبيعية عام 1962 حتى عام 1966.

- عملت أستاذ باحث عام 1974، ورئيسا لقسم الكمياء الطبيعية.

- شغلت منصب أستاذ زائر بجامعة أوهايو الأمريكية من عام 1974 حتى عام 1975.

- شغلت منصب وزيرة البحث العلمي من شهر أكتوبر عام 1993 حتى شهر يوليو عام 1997.

- وقع الاختيار عليها لتمثيل مصر في المجلس الدولي للتآكل اعتبارا من عام 1974، وتم التجديد لها حتى عام 2009.

- قدمت 141 بحثا علميا نشر منهم "تآكل في تكرير البترول"، "وتآكل المواد المستخدمة في التصنيع".

- قدمت براءاتان اختراع أحدهما في مجال "الترسيب الكهربي لفلز" التيتانيو وسبائكة، سجلت في الولايات المتحدة الأمريكية و12 دولة أوروبية أخرى، والثانية في مجال حماية حديد التسليح من التآكل.

- أعدت مشروع تحويل القمامة لسماد عضوي.

- تعتبر أول سيدة في مصر يتم منحها درجة الدكتوراة في العلوم بناء على تزكية الجمعية الملكية بلندن.

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وفاة الدكتورة فينيس كامل جودة وزيرة البحث العلمي السابقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة فينيس كامل جودة

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