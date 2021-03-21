نادية زخاري: خطاب السيسي باحتفالية المرأة المثالية كان حديث أب للأسرة المصرية(فيديو)

أشادت نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي سابقًا عضو المجلس القومي للمرأة، بالرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال احتفالية تكريم الأم المثالية 2021، قائلة "نعيش الآن في العصر الذهبي للمرأة".



وأضافت "نادية" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن هناك اهتمام بحياة المرأة وتبوأها مناصب إدارية عليا والتوعية والاهتمام بصحتها وتمكينها عن طريق المشاريع الصغيرة.



وتابعت "الرئيس السيسي تحدث في العديد من الملفات التي تهم المرأة ودعمها وعلى رأسها توفير الحماية لها في المواصلات العامة وأن يكون هناك قانون منفرد لعدم زواج القاصرات والحديث عن الغارمات".



واستطردت " هناك اهتمام كبير من جانب الدولة بدعم المرأة المصرية في مختلف المجالات، والمجلس القومي للمرأة سيشارك في وضع قانون الأحوال الشخصية يناسب الجميع".



واستكملت حديثها "الرئيس أكد أنه لن يتم إقرار أي قانون يتعلق بالمرأة أو إلا ولابد أن يعرض على المجلس القومي للمرأة، وتأكيده على أن القانون سيكون في مصلحة الأب والأم والأسرة وكان حديثه كأب للأسرة المصرية".



وكان أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته باحتفالية تكريم المرأة المصرية، موجها تحية فخر وتقدير للمرأة المصرية، مشيرا إلى أنها ضمير الأمة المصرية وحارسها، حيث كانت ومازالت الدرع الواقي أمام كل من يحاول النيل من عزيمة الوطن.



وطلب "السيسي"، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 بمركز المنارة، اليوم الأحد، من الحضور بالاحتفالية بالوقوف تحية وتقدير للمرأة المصرية وما تقوم به من جهود، وتضحيات لوطننا مصر.



وتتخذ الدولة عدد من الإجراءات لتمكين المراة من خلال حصولها على الوظائف المساوية للرجل، وتيسير عمل المرأة في المؤسسات التي تعمل بها، حيث أن نجاح المرأة بصفة عامة يعود بشكل إيجابي على الأسرة ومستواها الثقافي والاجتماعي.

