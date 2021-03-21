الأم المثالية لمحافظة القاهرة: "أنا ضحية مجتمع"

قالت وجيهه عبدالجواد، الأم المثالية عن محافظة القاهرة، إنها فوجئت أن ابنها هو من قدم لها في مسابقة الأم المثالية، مشيرة إلى أنها ضحية مجتمع حيث كان والدها يريد ذكر وعندما جاءت فتاة رفض استخراج شهادة ميلاد لها.



وأشارت "وجيهه"، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد،"لا أعرف تاريخي ميلادي، ولا هعرف تاريخ وفاتي"، وبعد 6 شهور من زواجها توجه زوجها لأداء الخدمة العسكرية، لافتة إلى أنها قررت أن تبدأ مشروع خاص بها.



وأضافت، "ربنا فتح عليا من وسع"، لافتة إلى أنها انفصلت عن زوجها منذ 25 عاما، متابعة: "اللي كانت مصبراني على الحياة لما ماتت انفصلت عن زوجي".

