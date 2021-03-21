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مواجهة نارية.. أهداف مباراة أرسنال وست هام 3-3 في الدوري الإنجليزي

الأحد 21/مارس/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
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تمكن نادي آرسنال من العودة مرة أخرى بعد تأخره بثلاثية نظيفة إلى تعادل ثمين 3-3 مع مضيفه ويست هام اليوم الأحد، في "ديربي" لندني مثير، في إطار منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.


وبدا أن ويستهام في طريقه لتحقيق فوز كبير على جاره آرسنال، بعدما تقدم الفريق بثلاثة أهداف نظيفة سجلها جيسي لينغارد وجارود بوين وتوماس سوتشيك في الدقائق 16 و17 و32.

ولكن "المدفعجية" قلب تأخره لتعادل ثمين بفضل هدفين من النيران الصديقة سجلهما سوتشيك وكريغ داوسون لاعبا ويستهام عن طريق الخطأ في مرمى فريقهما في الدقيقتين 38 و61، وهدف بضربة رأس من الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 82.

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