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إيهاب جلال يعبر عن سعادته بتولي القيادة الفنية للدراويش

الأحد 21/مارس/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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عبر إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته بتولي القيادة الفنية للدراويش، خلال الفترة المقبلة، وثقة اللجنة الفنية، ومجلس الإدارة فيه.

وأكد إيهاب جلال على هامش المؤتمر الصحفي الذي انعقد ، اليوم، لتقديمه مديرا فنيا "كنت بتمنى اتصور جنب كباتن الإسماعيلي وشرف لي الوجود في الإسماعيلي، وكل من يتولى تدريب الإسماعيلي يمثلنا كأبناء للنادي" 

وأستكمل جلال النادى الإسماعيلي هو بيتنا جميعا وسعيد بالعودة لصفوف بيتى وشعارنا الحالى  القتال من أجل إسعاد الجماهير.

وأضاف  "الإسماعيلى اسمه كبير بين جميع الأندية وبالرغم من ظروفه كان لدى لاعبين ” خايفين ” من مواجهته لأن الدراويش أسم ” يهز ” أى لاعب، مازال الموقف أمامنا صعب لكن بالعزيمة و الإصرار سنتخطي كل الصعاب.

و أختتم  جلال حديثه هدفي هو بناء الفريق للمستقبل بحيث لا يعاني مثلما يحدث حاليا، و في انتظار عودة المصابين الذين يمثلون جزء كبير من قوة الفريق.

هذا من المقرر أن يقود الجهاز الفني الجديد الفريق اعتبارا من الغد خلال فترة التوقف الدولي قبل استئناف منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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