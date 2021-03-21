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الأهلي يصارع الزمالك وبيراميدز على صفقة نجم الرجاء المغربي

الأحد 21/مارس/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
عمرو مصطفى
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يبدو أن النجم المغربي سفيان رحيمي سيكون محور صراع بين الأندية الثلاثة الكبار في الدوري المصري الأهلي والزمالك وبيراميدز في الموسم الجديد.

وكشف الإعلامي محمد فاروق سعد عبر برنامجه "كورة تريند" بقناة "الحدث اليوم" عن وجود متابعة من مسؤولي الأندية الثلاثة لمستوى رحيمي جناح أيسر الرجاء المغربي تمهيداً للتعاقد معه في الموسم الجديد.

وقال فاروق:" التجربة المغربية في الدوري الممتاز نجحت بشكل لافت مع تألق وليد أزارو مع الأهلي وحصوله على لقب هداف الدوري ثم المستوى الرائع الذي قدمه أشرف بن شرقي مع الزمالك".

وأضاف:" الأهلي بدأ متابعة رحيمي بشكل جاد تمهيداً للتعاقد معه في الموسم المقبل خاصة أن اللاعب فاز بلقب الأفضل في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين كما أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك رشح اللاعب لتدعيم الجانب الهجومي للفريق خاصة أنه يعرف قدراته جيداً منذ أن دربه في صفوف الرجاء".

وأشار إلى أن بيراميدز سيواجه الرجاء في الكونفدرالية وسيحظى رحيمي بمتابعة جادة من مسؤولي بيراميدز بحسب مصادر داخل النادي.

وكان الرجاء قد رفض عرضاً لرحيل رحيمي في شهر يناير الماضي.

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