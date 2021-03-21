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رسمياً.. سلبية مسحة كورونا الخاصة لمدرب الزمالك
الأحد 21/مارس/2021 - 08:12 م
محمد زكي
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علم "الفجر الرياضي" أن أسامة
نبية المدرب العام للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خضع لمسحة طبيعة أمس للكشف عن
فيروس كورونا، وذلك عقب تعرضه لنزله برد حاده.
ظهرت نتيجة المسحة منذ قليل، وجاءت سلبية
ليتواجد أسامة نبية في التدريبات الجماعية غدا الاثنين بشكل طبيعي.
وأجرى اسامة نبية اتصالا بأحمد زاهر إداري الفريق
لإخطاره بغيابه عن تدريبات اليوم لحين ظهور نتيجة المسحة والاطمئنان على صحته.
كما تواصل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز
الطبي مع نبيه للاطمئنان على صحته، ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر
له يوم ٣ أبريل المقبل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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