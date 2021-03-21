رسمياً.. سلبية مسحة كورونا الخاصة لمدرب الزمالك

علم "الفجر الرياضي" أن أسامة نبية المدرب العام للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خضع لمسحة طبيعة أمس للكشف عن فيروس كورونا، وذلك عقب تعرضه لنزله برد حاده.

ظهرت نتيجة المسحة منذ قليل، وجاءت سلبية ليتواجد أسامة نبية في التدريبات الجماعية غدا الاثنين بشكل طبيعي.

وأجرى اسامة نبية اتصالا بأحمد زاهر إداري الفريق لإخطاره بغيابه عن تدريبات اليوم لحين ظهور نتيجة المسحة والاطمئنان على صحته.

كما تواصل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي مع نبيه للاطمئنان على صحته، ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.