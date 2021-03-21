صحة كفر الشيخ: ضبط أدوية غير مصرح بتداولها داخل مراكز طبية



أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن إدارة العلاج الحر بمرور مفاجىء على بعض المنشآت الطبية الخاصة بنطاق مركز فوه، وذلك للتأكد من تراخيص تلك المنشأت والإطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين المترددين عليها.



وأضافت سلام، أن إدارة العلاج الحر قد تمكنت من

كشف العديد من المخالفات التي تراوحت بين مخالفات بسيطة تم تلافيها في الحال ومخالفات جسيمة تم تحرير محاضر بها في قسم شرطة فوة، وأنه بالمرور على مركز علاج طبيعى وجد به أدوية غير مصرح بتداولها من قبل وزارة الصحة وتم ضبطها وتحريزها كما أسفر التفتيش أيضًا عن وجود بعض أدوات الحجامة وتم تحرير محضر بالواقعة، ومرور آخر على مركز طبى غير مرخص وتم تحرير محضر بالواقعة.



وشددت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على أهمية المتابعة المستمرة للقطاع الخاص لضمان وصول الخدمة الطبية الجيدة للمواطن ولضمان عدم التساهل في إتباع الإجراءات الوقائية