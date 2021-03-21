Advertisements

صحة كفر الشيخ: ضبط أدوية غير مصرح بتداولها داخل مراكز طبية

الأحد 21/مارس/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن إدارة العلاج الحر بمرور مفاجىء على بعض المنشآت الطبية الخاصة بنطاق مركز فوه، وذلك للتأكد من تراخيص تلك المنشأت والإطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين المترددين عليها.

وأضافت سلام، أن إدارة العلاج الحر قد تمكنت من
كشف العديد من المخالفات التي تراوحت بين مخالفات بسيطة تم تلافيها في الحال ومخالفات جسيمة تم تحرير محاضر بها في قسم شرطة فوة، وأنه بالمرور على مركز علاج طبيعى وجد به أدوية غير مصرح بتداولها من قبل وزارة الصحة وتم ضبطها وتحريزها كما أسفر التفتيش أيضًا عن وجود بعض أدوات الحجامة وتم تحرير محضر بالواقعة، ومرور آخر على مركز طبى غير مرخص وتم تحرير محضر بالواقعة.

وشددت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على أهمية المتابعة المستمرة للقطاع الخاص لضمان وصول الخدمة الطبية الجيدة للمواطن ولضمان عدم التساهل في إتباع الإجراءات الوقائية

أخبار تهمك

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الإسماعيلي يوافق على أولى طلبات إيهاب جلال

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يتخذ قراراً هاماً تجاه مستقبل حسين الشحات مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ حوالي 8 ساعات

الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يطلب إعادة الهدّاف إِلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصارع الزمالك وبيراميدز على صفقة نجم الرجاء المغربي

منذ 41 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

تحصين قرار التأجيل ونقل الفرز على الهواء.. 7 قرارات هامة للجنة المشرفة على انتخابات 'الصحفيين'

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

11:31 ص

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

04:16 م

لا تراجع ولا استسلام.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

07:59 م

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الزمالك

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها