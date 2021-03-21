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أحمد موسى يكشف حجم المغالاة في تجهيزات الزواج

الأحد 21/مارس/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث عن مشكلة كبرى تواجه الأسر في الصعيد والوجه البحري بسبب المغالاة في تجهيز العرائس.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «بعض الأسر لا تمتلك مقدرة مالية، وتوقع إيصالات وشيكات من أجل تجهيز أبنائها ليكون مصيرها السجن».

وروى موسى تجربته الشخصية قائلا: «اتعينت بعد الزواج بأسبوع، وزوجيي كان وشها حلو عليا، وقتها قولت لحمايا مش متعين ومش معايا فلوس، وبعد الزواج اتعينت واشتريت شقة».
 
وأكمل «بعد ما تعبت في حياتي، ربنا كرمنا وبقول لزوجتي كل سنة وأنتي طيبة بعد ما تحملتي معي هذه الظروف»، معلقا «كنت بشتغل في 10 صحف و4 وكالات أنباء عشان أعيش، هل فيه صحفي بيعرف يعيش بمرتب واحد.

واستنكر موسى الإسراف في تجهيز العرائس قائلا: «ليه أستلف وأدخل السجن عشان أجوز ولادي».
وتابع «الأسر تدفع أموال طائلة في تجهيز العرائس، والنيش بيفضل زينة بدون استخدام»، معلقا «بلاش نأذي نفسنا، بلاش نغمة إزاي متجيبش زي بنت خالتها».

وطالب موسى بتغيير ثقافة المغالاة في تجهيز العرائس قائلا «فيه ناس بتتغرب عشان تجوز ولادها».

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