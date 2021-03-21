هل يحرم كوتينيو برشلونة من صفقة نجم ليفربول؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه يوجد بند سري في عقد البرازيلي فيليب كوتينيو نجم خط وسط برشلونة الإسباني.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن كوتينيو كان انتقل من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل 120 مليون يورو وهو مبلغ ثابت بالإضافة إلى متغيرات تبلغ قيمتها 40 مليون يورو.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن التعاقد مع كوتينيو يعتبر من أسوأ صفقات كرة القدم على الإطلاق، حيث أنفق برشلونة أموالًا ضخمة وتعرض بسببها لأزمات رياضية ومالية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن العقد المبرم في الصفقة بين ليفربول وبرشلونة تضمن بندًا سريًا يمنع البرسا من التعاقد مع أي لاعب آخر من ليفربول حتى 2021.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مايكل إدواردز المدير الرياضي لليفربول هو من أصر على وضع هذا البند بعد أن خسر الليفر خدمات خافيير ماسكيرانو ولويس سواريز من قبل لصالح البلوجرانا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة فشل في التعاقد مع جورجينيو فينالدوم نجم خط وسط ليفربول في الموسم الماضي بسبب هذا البند.