أزمة جديدة بين إتحاد جدة والمنتخب المصري بسبب حجازي

أصر الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي على مشاركة أحمد حجازي مدافع العميد في مباراة واحدة مع المنتخب المصري بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.





وكشف مصدر خاص للفجر الرياضي أن حجازي سيشارك في لقاء كينيا فقط خاصةً في ظل رفض فريقه السعودي في المشاركة بالمباراتين.





وأضاف أن المنتخب يحاول جاهداً التوصل إلى إتفاق بشأن مشاركة حجازي في المباراتين لكن النادي الذي ينافس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يصر على موقفه.





وأنهى:" رفض الفريق السعودي مشاركة اللاعب أمام جزر القمر على الرغم من أنه لن يشارك في كلاسيكو الكرة السعودية ضد الهلال بعد حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة الرائد يوم أمس".



