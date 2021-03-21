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الحكومة تدرس تقديم حافز للأسرة الملتزمة بعدد معين من الأطفال

الأحد 21/مارس/2021 - 08:48 م
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بدأت إطلاق استراتيجية للمرأة 2030، إلى جانب إطلاق الرئيس السيسي، عام للمرأة عام 2017 في سابقة الأولى من نوعها بجانب المكاسب السياسية بوجود المرأة بعدد من الوزارات بالحكومة المصرية، معقبة: "المهم مش في عدد الوزيرات، وإنما في الملفات التي تتولها المرأة مثل الصحة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة والثقافة والتي لم تكن تتولها من قبل"، وهذا يعكس الثقة في قدرات المرأة، وأن القضية ليست اجتماعية أو مساواة وإنما الحاجة لقدرات المرأة للاستفادة منها.

وأضافت "هالة السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، أنه لا يوجد مجتمع متقدم ونصفه عاطل، وعمل المرأة في المنزل يكون مطلوب في بعض الأحيان، وكل عمل تقوم به المرأة وفقًا لظروفها يعد استفادة من الطاقة الانتاجية للمرأة.

وتابعت وزيرة التخطيط، أننا مهتمين بالخصائص السكانية، لكون البشر ثروة، ويهمنا أن تكون هذه الثروة بصحة جيدة ولديها تعليم جيد؛ حتى تتمكن من القيام بدورها بشكل جيد وتساهم في المجتمع بكفاءة، مؤكدة على ضرورة أن يكون هناك توازن بين عدد السكان وحجم موارد الدولة، موضحة أن الزيادة السكانية تتم بشكل متسارع ومن المهم ضبط معدلات النمو مع الارتقاء بالخصائص السكانية.

وأوضحت هالة السعيد، أن هناك خطة قومية لضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة، تتضمن مجموعة من المحاور تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة والذي يجعلها حريصة على كيانها ليكون لديها استقلالية وحتى تتمكن من المشاركة بفاعلية في المجتمع، منوهة بأنه سيتم تدريب 2 مليون سيدة ضمن خطة تمكين المرأة، وإنشاء مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر للمرأة خلال الـ 3 سنوات القادمة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء أعلن إتاحة وسائل تنظيما لنسل بالمجان مع زيادتها بنسبة 75% خلال الـ 3 سنوات القادمة.

وأردفت وزيرة التخطيط، أن الرئيس وجه بعمل حوافز إيجابية لتنظيم الأسرة، ويتم دراسة هذه الحوافز للمرأة والأسرة الملتزمة بعدد من الأطفال من خلال عدد من المقترحات التي تم تطبيقها بعدد من الدول، يتمثل في قيام الدولة بنوع من الادخار لحصول الأسرة الملتزمة على مبلغ معين بعد فترة معينة بشرط الحفاظ على صحتها.

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معدلات البطالة عدد الاطفال للاسرة تنظيم الاسره الكثافة السكانية

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