في ظهور نادر.. زوجة سلطان عمان تخطف الأنظار (صور)

خطفت عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، الأنظار اليوم الأحد في ظهور نادر لها بمناسبة "يوم الأم".

وذكرت "وكالة الأنباء العمانية" أن البوسعيدية، التي يطلق عليها العمانيون اسم السيدة الجليلة، قامت بزيارة تفقدية بمناسبة يوم الأم إلى مركز رعاية الطفولة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية السيب "وذلك للاطلاع على الخدمات وبرامج الرعاية الأسرية التي يقدمها المركز للأطفال الأيتام".

واطلعت السيدة الجليلة خلال الزيارة، حسب الوكالة، "على المرافق والتجهيزات المتكاملة بالمركز، كما استمعت إلى شرح واف عن الجهود المبذولة للعناية بهذه الفئة، وكيفية تنمية قدراتها تمهيدا لدمجها مع المجتمع باستخدام أفضل الممارسات والطرق المُتّبعة عالميًا، والتي تراعي الجوانب الإنسانية والتربوية والتأهيلية وغيرها".