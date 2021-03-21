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الديهي: احتفالية عيد الأم إطلالة رئاسية على واقع تم تغييره للمرأة

الأحد 21/مارس/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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هنأ الإعلامي نشأت الديهي، أمهات ونساء مصر بعيد الأم المصرية، مشددًا على أن الأم لا تحتاج ليوم ليكون عيد، مؤكدًا أن الأم هي نبع الخير وحمالة الأسية والهموم

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينته وكبار رجال الدولة ورموز المرأة المصرية احتفلوا اليوم بعيد الأم، وبتكريم الأمهات المثاليات.

وتابع، أن احتفالية عيد الأم تمثل إطلالة رئاسية على واقع تم تغييره للمرأة المصرية، واستعراض لإنجازات تمت وتحديات تحولت لفرص، وحصلت المرأة المصرية على كثير من حقوقها التي هي ليست منة من أحد، مؤكدًا أننا نعيش حالة مجتمعية ومؤسسية وقانونية مع المرأة المصرية التي تحملت العنف والإقصاء والتمييز وكل ما كان ينتقص من قدرها وشأنها في مصر على مدار فترات طويلة، مشددًا على أن المرأة المصري تعيش عصر ذهبي حقيقي.

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