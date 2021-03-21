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مباراة ودية.. سيراميكا كليوباترا يخسر بهدفين أمام طلائع الجيش

الأحد 21/مارس/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أكد هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، أنه استغل ودية فريقه التي جرت اليوم مع نادي طلائع الجيش، للوقوف على مستوى عدد من اللاعبين، الذين لم يدخلوا حسابات الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن نتائج المباريات الودية لا تعد مقياسًا للحكم على قدرات اللاعبين، بصرف النظر عن المنافسين 

وانتهت ودية سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف وحيد

جاءت المباراة قوية وبدأ نادي طلائع الجيش بالتسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق أحمد سمير، وأدرك رجب عمران ريجا لاعب سيراميكا كليوباترا هدف التعادل في الدقيقة الرابعة عشر، وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل زولا لاعب طلائع الجيش هدف الفوز لفريقه.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاسماعيلي في الثالث من ابريل المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

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