وزير الصحة الأسبق: الكشف على 9 آلاف سيدة بـ34 مستشفى مجانًا باحتفالية عيد الأم

كشف عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، تفاصيل استقبال 34 مستشفى للأمهات على مدار يومين للكشف والتشخيص مجانا تقديرًا لمجهودات الأم وبمناسبة الاحتفالية بعيد الأم.



وقال "العدوي" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد، إن هذه المستشفيات تتواجد في أماكن وأحياء على مستوى محافظات الجمهورية.



وأضاف أن جميع العيادات بهذه المستشفيات مفتوحة منذ صباح أمس وحتى نهاية اليوم لاستقبال جميع الأمهات دون التقييد بسن معين.



وأشار إلى أن هناك 9 آلاف حالة على مدار اليومين استقبلتهم هذه المستشفيات وهذا يظهر كم ثقة المواطنين بهذه المؤسسات ويعكس الدور الذي يجب أن يقوم به منظمات المجتمع المدني في المجتمع.

