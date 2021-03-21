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نشرة أخبار قنا اليوم الأحد21-3-2021: استمرار الموجة الـ17 من إزالة التعديات ونشوب حريق في 4 أحواش

الأحد 21/مارس/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم الأحد، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:-

محافظ قنا: حققنا 18٪ من الازالات المستهدفة من الموجة الـ17

شهدت محافظة قنا، لليوم الثاني علي التوالي، حملات ازالة 24 حالة تعدى علي اراضى طرح نهر النيل فى اطار فاعليات الموجة 17 التى تستهدف إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

السيطرة على حريق في 4 أحواش بفرشوط في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، وقوات الحماية ​المدنية بقيادة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في عدد من أحواش بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.
وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا يفيد تمكن الرائد رامي إيهاب، والنقيب مصطفي البحراوي، من السيطرة على نشب في 4 أحواش، بنجع الشيخ أبوالوفا، بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

"بيطري قنا" يحصد المركز الأول على الصعيد في تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

أعلن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ان مديرية الطب البيطري بالمحافظة احتلت المركز الاول علي مستوي اقليم صعيد مصر في نسب تحصين الماشية ضد امراض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع والتى نفذتها مديرية الطب البيطرى بقنا فى الفترة من 6 فبراير الى 11 مارس الجارى وذلك وفقا لما جاء بتقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.

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