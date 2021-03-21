خاص لـ"الفجر الرياضي"| أسامة نبية يرفض اقتراح كارتيرون بشأن الناشئين.. ولقاء جديد منتظر

علم "الفجر الرياضي" أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، استقر على تخفيض عدد الناشئين المتواجدين مع الفريق الأول.

وعقد كارتيرون خلال الأيام الماضية جلسة مع أسامة نبية المدرب العام، واقترح تخفيض عدد الناشئين للسيطرة والتركيز على مجموعة محددة في المران، والاكتفاء بتواجد أحمد عيد واسامة فيصل وحسام أشرف فقط، واستبعاد الباقي من مران الفريق على أن يخوضوا المران مع الناشئين.

ورفض أسامة نبية اقتراح كارتيرون مؤكدا له أن هناك عناصر ممتازة، وسيتولى هو ملف الناشئين بالكامل ويعمل على مرانهم بشكل منفرد.

واتفق أسامة نبية مع طارق يحيي على متابعة ناشئين النادي من مواليد ٢٠٠٣ حتى ٩٩، واختيار العناصر المتميزة لتدريبهم بشكل منفرد عقب نهاية مران الفريق الأول

وعقب مرانهم تحت قيادة أسامة نبيه وطارق يحيي وصولهم المعدل البدني والفني المطلوب، سيتم عمل لقاء ودي مع الفريق الأول في حضور كارتيرون.

كما اتفق أسامة نبية مع كارتيرون على خروج بعض العناصر المميزة من الناشئين إعارة في حالة عدم حاجة الفريق الأول لخدمتهم، وذلك لاكتسابهم الخبرة والاحتكاك في بطولة الدوري.

والجدير بالذكر، أن أسامة نبية خضع لمسحة طبيعة أمس للكشف عن فيروس كورونا، وذلك عقب تعرضه لنزله برد حاده، ظهرت نتيجة المسحة منذ قليل، وجاءت سلبية.

وأجرى اسامة نبية اتصالا بأحمد زاهر إداري الفريق لإخطاره بغيابه عن تدريبات اليوم لحين ظهور نتيجة المسحة والاطمئنان على صحته.