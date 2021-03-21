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لحظة اغتيال ضابط في المخابرات العراقية وسط بغداد

الأحد 21/مارس/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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حصلت شبكة "روسيا اليوم" على مقطع فيديو مصور من كاميرا منزلية يوثق لحظة اغتيال ضابط في المخابرات العراقية بمنطقة المنصور الراقية وسط بغداد.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بأن مسلحين اغتالوا ضابطا في جهاز المخابرات العراقي وسط العاصمة بغداد.

 

وقال مصدر أمني للشبكة الروسية، إن "مسلحين اغتالوا ضابطا يحمل رتبة مقدم في جهاز المخابرات الوطني العراقي في منطقة المنصور وسط بغداد".

 

وتعرض جهاز المخابرات العراقي خلال الأسابيع الأخيرة إلى هجوم سياسي وانتقادات من قبل أطراف سياسية وفصائل مسلحة.

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