كومان يعلن عن تشكيلة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

أعلن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن تشكيل البلوجرانا لمواجهة ريال سوسيداد، في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني.





وجاءت تشكيلة برشلونة ضد ريال سوسيداد كالتالي:





في حراسة المرمى: تير شتيجن.





في خط الدفاع: ديست - مينجويزا - لينجليه - ألبا.





في خط الوسط: بوسكيتس - بيدري - دي يونج.





في خط الهجوم: ديمبلي - ميسي - جريزمان.



