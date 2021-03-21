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كومان يعلن عن تشكيلة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

الأحد 21/مارس/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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أعلن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن تشكيل البلوجرانا لمواجهة ريال سوسيداد، في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وجاءت تشكيلة برشلونة ضد ريال سوسيداد كالتالي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: ديست - مينجويزا - لينجليه - ألبا.

في خط الوسط: بوسكيتس - بيدري - دي يونج.

في خط الهجوم: ديمبلي - ميسي - جريزمان.

جدير بالذكر أن يدخل برشلونة المباراة وفي رصيده 59 نقطة بالمركز الثالث، وريال سوسيداد في المركز الخامس بـ45 نقطة.

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مفاوضات برشلونة ريال سوسيداد برشلونة

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