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كومان يعلن عن تشكيلة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد بالدوري الإسباني
الأحد 21/مارس/2021 - 08:58 م
مصطفى صابر
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أعلن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن تشكيل البلوجرانا لمواجهة ريال سوسيداد، في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني.
وجاءت تشكيلة برشلونة ضد ريال سوسيداد كالتالي:
في حراسة المرمى: تير شتيجن.
في خط الدفاع: ديست - مينجويزا - لينجليه - ألبا.
في خط الوسط: بوسكيتس - بيدري - دي يونج.
في خط الهجوم: ديمبلي - ميسي - جريزمان.
جدير بالذكر أن يدخل برشلونة المباراة وفي رصيده 59 نقطة بالمركز الثالث، وريال سوسيداد في المركز الخامس بـ45 نقطة.
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