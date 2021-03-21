نجم بيراميدز يصدم الزمالك ويرفض العودة
رفض أحمد توفيق لاعب الفريق الأول لكرة
القدم بنادي بيراميدز، فكرة العودة من جديد إلى نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة
بعدما تلقى اتصالات تطلب توقيعه للقلعة البيضاء.
ومن المقرر أن ينتهي عقد أحمد توفيق مع
بيراميدز نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الفريق السماوي،
ويحق له التوقيع مع أي نادي منذ شهر يناير الماضي.
حيث كشف مصدر مطلع، أن أحمد توفيق تلقى
العديد من الاتصالات من قبل مسؤولي الزمالك، خلال الفترة الماضية، للحصول على خدماته
من أجل الانتقال للقلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وتابع المصدر، أن أحمد توفيق، رفض مناقشة
العرض أو التفاوض مع مسؤولي الزمالك، وأنه مازال يُفكر في التجديد لبيراميدز أو
خوض تجربة احترافية في الخليج.
وأشار المصدر، أن أحمد توفيق سوف يجدد
لنادي بيراميدز، في حال عدم دخول النادي الأهلي في مفاوضات معه خلال الفترة المقبلة.