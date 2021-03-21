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نجم بيراميدز يصدم الزمالك ويرفض العودة

الأحد 21/مارس/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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رفض أحمد توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فكرة العودة من جديد إلى نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة بعدما تلقى اتصالات تطلب توقيعه للقلعة البيضاء.

 

ومن المقرر أن ينتهي عقد أحمد توفيق مع بيراميدز نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الفريق السماوي، ويحق له التوقيع مع أي نادي منذ شهر يناير الماضي.

 

حيث كشف مصدر مطلع، أن أحمد توفيق تلقى العديد من الاتصالات من قبل مسؤولي الزمالك، خلال الفترة الماضية، للحصول على خدماته من أجل الانتقال للقلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وتابع المصدر، أن أحمد توفيق، رفض مناقشة العرض أو التفاوض مع مسؤولي الزمالك، وأنه مازال يُفكر في التجديد لبيراميدز أو خوض تجربة احترافية في الخليج.

 

وأشار المصدر، أن أحمد توفيق سوف يجدد لنادي بيراميدز، في حال عدم دخول النادي الأهلي في مفاوضات معه خلال الفترة المقبلة.

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