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ماما حامل.. ليلى علوي تحتفل بعيد الأم بهذه الطريقة

الأحد 21/مارس/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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احتفلت الفنانة ليلة علوي بعيد الأم وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت "علوي" قائله: "عيد أم سعيد ماما_حامل" وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور.

يذكر أن النجمة ليلى علوى انتهت من تصوير فيلم "ماما حامل"، والذى تعود به لـ السينما بعد انقطاع دام لمدة 5 سنوات بعد آخر أعمالها السينمائية فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".

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