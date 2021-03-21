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ماما حامل.. ليلى علوي تحتفل بعيد الأم بهذه الطريقة
الأحد 21/مارس/2021 - 09:10 م
مي مرسي
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احتفلت الفنانة ليلة علوي بعيد الأم وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكتبت "علوي" قائله: "عيد أم سعيد ماما_حامل" وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور.
يذكر أن النجمة ليلى علوى انتهت من تصوير فيلم "ماما حامل"، والذى تعود به لـ السينما بعد انقطاع دام لمدة 5 سنوات بعد آخر أعمالها السينمائية فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".
وكتبت "علوي" قائله: "عيد أم سعيد ماما_حامل" وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور.
يذكر أن النجمة ليلى علوى انتهت من تصوير فيلم "ماما حامل"، والذى تعود به لـ السينما بعد انقطاع دام لمدة 5 سنوات بعد آخر أعمالها السينمائية فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".
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